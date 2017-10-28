В Рязанской области ветераны ВЛКСМ отмечают 99-ю годовщину комсомольской организации

В эти дни они вспоминают славную комсомольскую юность, боевые и трудовые подвиги советской молодежи, вклад Рязанской областной комсомольской организации в историю союза. Среди славных рязанцев-комсомольцев – молодогвардеец Иван Земнухов, трактористка Дарья Гармаш, строители БАМа, погибший в огне механизатор Анатолий Мерзлов, участники военных действий в Афганистане.

Сейчас в Рязанской области работает оргкомитет, который готовит план мероприятий и молодежных акций, посвященных грядущему 100-летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи, организации, через которую прошли миллионы советских юношей и девушек. 29 октября 2017 года ВЛКСМ отмечает свою 99-ю годовщину.

В адрес тех, чья судьба была связана с комсомолом, пришло поздравление Международного оргкомитета «Комсомолу – 100» с 99-й годовщиной ВЛКСМ. В нем говорится:

«Уважаемые соратники, коллеги, друзья!

Дорогие комсомолки и комсомольцы всех поколений!

В эти дни мы отмечаем 99-ю годовщину создания комсомола. Для всех нас это день подлинного комсомольского братства.

История комсомола – это составная часть истории нашей советской страны, России, стран СНГ и Балтии. Комсомол оказал мощное влияние на развитие международного молодежного демократического движения, в том числе и фестивального. В его рядах прошли школу воспитания, борьбы и становления свыше 200 миллионов юношей и девушек. Вклад комсомола велик и неоспорим. Опыт комсомола и уроки его деятельности остаются неисчерпаемым источником для поиска и развития новых организационных форм воспитания и обучения молодежи.

Развернулась активная подготовка к 100-летию комсомола. Важно в оставшееся время не растерять накопленное и наработанное, суметь отразить наш опыт и самые значимые дела в книгах, в фильмах, на выставках, при обсуждении на «круглых столах» и научно-практических конференциях, стремиться сохранить в архивах и у себя все ценное, что было в комсомоле.

Желаем всем вам, дорогие товарищи и друзья, новых успехов и творческих достижений, доброго здоровья и достойной встречи векового юбилея комсомола!»