Два дня в Рязани по ряду адресов будут отключать электроэнергию

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с проведением работ по опиловке аварийных деревьев будет отключена электроэнергия:

- 30 октября с 9.30 до 15.00 по следующим адресам:

пос. Элеватор, д. 1, д. 2, д. 5, д. 6, д. 8, дома с 9 по 17, с/т Маяк, уч. 2, уч. 64а, уч. 95, уч. 98, уч. 107;

- 31 октября с 9.30 до 16.00 по следующим адресам:

ул. Парковая, дома с 2 по 24, ул. 1-й Аллейный проезд, дома с 2 по 24, дома с 28 по 40,

ул. 2-й Аллейный проезд, дома с 2 по 32, д. 34, д. 36, д. 41, д. 45,

ул. 3-й Аллейный проезд, дома с 2 по 30, дома с 33 по 39, д. 44, д. 46,

ул. 4-й Аллейный проезд, дома с 8 по 29,

ул. 5-й Аллейный проезд, дома с 4 по 23, д. 27, д. 29, д. 31, д. 32, д. 35,

ул. 6-й Аллейный проезд, дома с 2 по 26а,

ул. 7-й Аллейный проезд, дома с 2 по 16, д. 30, д. 36, д. 46, д. 51,

ул. Дягилевская, дома с 3 по 23,

ул. Парковый проезд, дома с 4 по 16,

ул. Урожайная, дома с 10 по 37, д. 45,

ул. Ясеневая, дома с 3 по 11.