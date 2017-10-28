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Военный комиссар Рязанской области награжден медалью «Патриот России»

15:18 / Общество
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Военный комиссар Рязанской области награжден медалью «Патриот России»
Фото: Вячеслав Астафьев.

Церемония вручения награды прошла на Дне призывника в 137-м Рязанском гвардейском парашютно-десантном ордена Красной Звезды полку. Медаль от Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве РФ Владиславу Дееву вручил председатель Совета ветеранов военных комиссаров Рязанской области Александр Мирзоян.

Почетной грамотой за большой личный вклад в духовно-нравственную и военно-патриотическую работу награждена помощник военного комиссара Рязанской области Наталья Владимировна Юхина. Медали «За заслуги в военно-патриотическом воспитании граждан» удостоена председатель комитета солдатских матерей Галина Барашкова.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 октября 2017 года
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