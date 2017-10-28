Рязанские электрички переходят на зимнее расписание

С 29 октября 2017 года в связи с сезонным изменением пассажиропотока ОАО «Центральная ППК» вводит в действие зимнее расписание движения электропоездов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Изменения коснутся поездов, которые были дополнительно назначены в период дачного сезона. Всего на всех направлениях Московской железной дороги из расписания исчезнут 19 летних поездов, изменят периодичность курсирования – 15, изменят маршруты – 13 электричек.

В частности, на Казанском направлении вместо поезда №6016 Голутвин – Рязань-1 отправлением в 12.32 будет курсировать поезд №6018 Рыбное – Рязань-1 отправлением в 13.43 ежедневно. Вместо поезда №6007 Рязань-1 – Голутвин отправлением в 9.07, курсирующего по выходным дням, будет ходить поезд №6009 Рязань-1 – Рыбное ежедневно.