лизинг
06:03 МСК
Суббота
28 / 10 / 2017
Выпуск № 188 (5475)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
128

Новоселы еще одного дома ЖК «Дядьково» в Рязани получили ключи от квартир

15:54 / Актуально

Поручение о достройке ЖК «Дядьково» и других незавершенных объектов долевого строительства губернатор Николай Любимов дал по итогам «прямой линии» с населением, состоявшейся 12 октября. «Каждый дом у нас на учете, по каждому ведется индивидуальная работа, все вопросы будут обязательно решены», – подчеркнул глава региона.

Сегодня ключи от квартир в 60-квартирном жилом доме вручены инициативной группе участников долевого строительства ЖК «Дядьково» в Рязанском районе. В церемонии передачи принял участие министр строительного комплекса области Вячеслав Меньшов, представители администрации Рязанского района, Фонда поддержки предпринимательства, подрядных организаций, жильцы.

В настоящее время закончено строительство трех из пяти недостроенных жилых домов комплекса «Дядьково». Два других будут введены в эксплуатацию в 2018 году. По словам Вячеслава Меньшова, строительные работы идут согласно графику.

Министр подчеркнул, что в соответствии с поручением губернатора ведутся работы по завершению строительства других проблемных объектов. Так, с начала года введено пять домов, ключи получили более 1200 семей дольщиков жилья, строившегося с нарушением срока. Продолжается решение вопросов достройки других проблемных объектов.

В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в Рязани, застройщиками которых являются ООО «Стройгарант-Р», ООО «Инжстрой», ООО «Строй-Стиль». Таким образом, будут решены проблемы по 400 договорам долевого участия.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанские электрички переходят на зимнее расписание

Два дня в Рязани по ряду адресов будут отключать электроэнергию

Код гармонии

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:05
Перед рязанцами выступят артисты тувинской группы «Хуун-Хуур-Ту»
18:03
Рязанцы вышли в финал российской национальной премии «Студент года»
18:02
В Рязани выступит Государственный ансамбль песни и танца Абхазии
18:01
Пятиклассники Рязанской области написали Всероссийские проверочные работы по русскому языку
17:58
Рязанцам напоминают: завтра Всероссийский День бабушек и дедушек
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы