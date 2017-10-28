Новоселы еще одного дома ЖК «Дядьково» в Рязани получили ключи от квартир

Поручение о достройке ЖК «Дядьково» и других незавершенных объектов долевого строительства губернатор Николай Любимов дал по итогам «прямой линии» с населением, состоявшейся 12 октября. «Каждый дом у нас на учете, по каждому ведется индивидуальная работа, все вопросы будут обязательно решены», – подчеркнул глава региона.

Сегодня ключи от квартир в 60-квартирном жилом доме вручены инициативной группе участников долевого строительства ЖК «Дядьково» в Рязанском районе. В церемонии передачи принял участие министр строительного комплекса области Вячеслав Меньшов, представители администрации Рязанского района, Фонда поддержки предпринимательства, подрядных организаций, жильцы.

В настоящее время закончено строительство трех из пяти недостроенных жилых домов комплекса «Дядьково». Два других будут введены в эксплуатацию в 2018 году. По словам Вячеслава Меньшова, строительные работы идут согласно графику.

Министр подчеркнул, что в соответствии с поручением губернатора ведутся работы по завершению строительства других проблемных объектов. Так, с начала года введено пять домов, ключи получили более 1200 семей дольщиков жилья, строившегося с нарушением срока. Продолжается решение вопросов достройки других проблемных объектов.

В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в Рязани, застройщиками которых являются ООО «Стройгарант-Р», ООО «Инжстрой», ООО «Строй-Стиль». Таким образом, будут решены проблемы по 400 договорам долевого участия.

Источник: сайт правительства Рязанской области