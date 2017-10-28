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Юных рязанцев наградили за интерес к родному краю

16:18 / Общество
Автор фото: Людмила Иванова | Юных рязанцев наградили за интерес к родному краю
Фото: Людмила Иванова.

В регионе подвели итоги акции «Край родной и любимый», посвященной 80-летию образования Рязанской области. Акция стартовала 1 сентября, в День знаний, прошедший под девизом «Я люблю тебя, малая родина». Затем эстафету принял проект «В гости к землякам». Его участники познакомились с достопамятными местами и выдающимися уроженцами рязанской земли, отразили это в своих работах. Всего на суд жюри было представлено более 80 школьных работ из Рязани и районов области. В рамках акции «Край родной и любимый» прошел творческий конкурс «Мой край задумчивый и нежный…», в котором приняли участие юные поэты, прозаики и фотографы. На областной этап конкурса было отобрано 163 работы, 47 человек стали победителями и призерами. В краеведческом марафоне «Сокровища земли Рязанской», прошедшем в форме интернет-викторины, были задействованы 658 школьников. Они познакомились с географией, историей, экономикой, культурой и искусством рязанского края. Еще два мероприятия, состоявшиеся в рамках акции, – это конкурс «Овеянные славою флаг наш и герб» и проект «Добрые дела – родному краю», призванный научить школьников внимательному отношению к ветеранам и людям с ограниченными возможностями здоровья, привлечь внимание к проблемам благоустройства родного города или поселка.

Подводя итоги большой работы, заместитель министра образования и молодежной политики области Ольга Колесник отметила, что «Край родной и любимый» – это значимая акция, позволившая подрастающему поколению приобщиться к истории и культуре Рязанской области, раскрыться творчески, больше узнать о великих земляках.

Во время церемонии награждения лауреаты и победители конкурсов, проектов, викторин, прошедших в рамках акции, получили грамоты, дипломы и подарки. Также были отмечены и педагоги, подготовившие ребят.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 октября 2017 года
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