На фестивале молодежи в рязанской школе угощали восточными сладостями и танцевали армянские танцы

Педагоги школы №40, ученики и их родители впервые организовали фестиваль молодежи «Рязань – наш общий дом!». Праздник дружбы народов провели при активном содействии членов общественных организаций города, которые помогают представителям диаспор. Фестиваль посвятили недавно прошедшему в Сочи XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Работу школьного праздника организовали так же четко: группы гостей поделили по цветам эмблемы Всемирного фестиваля, и волонтеры школы провожали участников от площадки к площадке.

Организаторы торжества стремились ближе познакомить учеников школы с культурами народов мира, чьи представители учатся вместе с ними. В кабинетах школы оформили пять гостиных, посвященных Азербайджану, Узбекистану, Армении, Таджикистану и России. Юные гости слушали рассказы о культуре и истории разных стран, узнавали притчи, разучивали национальные танцы и пробовали блюда. Особым гостем на празднике стал путешественник из Таджикистана Абдулазиз Раджабов, который за всю жизнь прошел пешком более 50 стран и сейчас продолжает свой путь. «Ходжи-пиёда», или «ходжи-пешеход», рассказал, что во время своих странствий пропагандирует мир и дружбу между народами всего мира. Фестиваль завершился презентацией проекта «Одеяло мира», где дети разных национальностей представили совместно сшитое лоскутное покрывало. В следующие годы оно будет дополняться.

По словам заместителя директора школы №40 по воспитательной работе Натальи Лачиной, на подготовку фестиваля ушло около двух месяцев, при этом учителя, дети и их родители работали на равных. Своими силами и при поддержке членов общественных организаций они сделали декорации, поставили творческие номера, привезли из нескольких стран уникальные предметы быта, одежду и ингредиенты для блюд национальной кухни. Коллектив школы планирует продолжать проводить подобные праздники дружбы.