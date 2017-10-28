В Рязани появилась первая экопарковка

Как сообщает сайт администрации областного центра, в Рязани, в районе городского роддома №1, начала действовать первая экопарковка. Рязанцы и сотрудники медицинского учреждения оценили новое экологическое парковочное пространство.

В настоящее время городское управление благоустройства определяет территории под устройство экопарковок, которые будут располагаться во всех районах областного центра. Комментируя ход реализации проекта, и.о. главы администрации города Сергей Карабасов отметил, что проектное решение, одобренное главой муниципального образования Владиславом Фроловым, подразумевает оборудование в Рязани более 40 подобных площадок.

Создавать экопарковки в Рязани будут и в следующем году. Планируется, что уже в скором времени они будут организованы на ул. Стройкова в районе кардиодиспансера, у школы №34, а также у других крупных медицинских и образовательных учреждений.