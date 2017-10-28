В рязанской «Агрошколе» начнется второй учебный год

«Агрошкола» предусматривает обучение школьников с 9 по 11 классы по уникальной программе дополнительного образования, в которой основной упор делается на практическую профориентацию старшеклассников в области сельского хозяйства. Проект реализуется Детским эколого-биологическим центром с 2016 года. Школьники получают уникальную возможность определиться с будущей профессией, изучая АПК.

Как сообщают в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, обучение в «Агрошколе» ведется по направлениям: «Агрономия», «Ветеринария и зоотехния», «Лесное дело». Рязанцы посещают лекции, лабораторные и практические занятия, передовые хозяйства региона, защищают рефераты и проходят тестирования. Ребята из районов обучаются дистанционно: выполняют задания, отправленные по электронной почте, участвуют в вебинарах. Во время трех очных сессий, которые организуют для них на каникулах, проходят образовательные семинары в РГАТУ и экскурсии на ведущие предприятия АПК.

В прошлом учебном году участие в проекте приняли 40 детей из 11 муниципальных образований, в этом году участников уже 75.

Старт нового учебного года «Агрошколы-2» будет дан 1 ноября. В этот день для учащихся в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева пройдут познавательные мастер-классы, после чего педагоги и ученики «Агрошколы» побывают на одном из ведущих сельскохозяйственных предприятий региона ООО «Вакинское Агро».