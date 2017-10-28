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В селе Кулики Рязанской области строят новую водопроводную сеть

16:58 / Актуально

1,84 км водопроводных сетей, две артезианские скважины, 2 насосные станции и водонапорная башня будут сданы в эксплуатацию в декабре этого года в селе Кулики Шацкого района, сообщают в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Работы ведутся в рамках областной программы «Развитие агропромышленного комплекса на 2014–2020 годы».

На этот объект выделено свыше 12 миллионов рублей. В целом же на развитие сетей водоснабжения в сельской местности в 2017 году выделено более 50 миллионов рублей (более 20 миллионов – из федерального и 30 миллионов – из областного бюджета).

Всего в области в этом году реализуется 5 проектов, благодаря которым на селе будет построено 10,86 км водопроводных сетей. Помимо села Кулики Шацкого района, новые водопроводные сети проложат в селе Муравлянка Сараевского района, селе Семион Кораблинского района, селе Ардабьево Касимовского района и в селах Енкаево и Четово Кадомского района.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 октября 2017 года
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