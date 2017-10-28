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Рязанская городская клиническая больница № 5 отметила свое 60-летие

17:00 / Общество
Коллектив больницы награжден Благодарственным письмом Губернатора Рязанской области

Как сообщает сайт правительства области, в торжествах, посвященных 60-летию Рязанской городской клинической больницы № 5 приняли участие первый заместитель министра здравоохранения области Владимир Грачев, депутаты областной Думы, представители Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, а также их коллеги.

Больница № 5 была открыта в 1950 году. В настоящее время в медорганизации работают ревматологическое, терапевтическое и неврологическое, восстановительное, рентгенологическое стоматологическое, профилактическое отделения, отделение функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория. На базе больницы открыты функциональный центр для больных болезнью Паркинсона и кабинет медицинской помощи по отказу от курения. Кроме того, действует поликлиника на 125 посещений в смену, обслуживающая 25200 человек. Больница является базой Рязанского медицинского университета имени И.П. Павлова. С 2015 года сотрудники больницы оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю ревматология.

Лучшим сотрудникам коллектива больницы вручили региональные награды.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 октября 2017 года
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