Рязанцам напоминают: завтра Всероссийский день гимнастики

В последнюю субботу октября российские спортсмены отмечают День гимнастики. Дата была учреждена в 1999 году. С инициативой внести этот день в календарь праздников выступила Федерация спортивной и художественной гимнастики России. Гимнастика — это не только один из наиболее популярных видов физической культуры и спорта, но и один из древнейших.К самым известным видам гимнастики относятся спортивная и художественная. Первые в России состязания по гимнастике прошли в 1885 году в Москве. В 1896 году спортивную гимнастику включили в программу первых Олимпийских игр, а с 1903 года стали проводиться чемпионаты мира по гимнастике. Интересно, что всем известный и популярный сегодня гимнастический обруч — хула-хуп был запатентован только в июне 1964 года. Вообще к самым известным видам гимнастики относятся спортивная и художественная. Спортивная гимнастика включает в себя соревнования на гимнастических снарядах, а также в опорных прыжках и вольных упражнениях. Художественная гимнастика — это выполнение разнообразных гимнастических и танцевальных упражнений под музыку, с предметом или без. Она была включена в программу Олимпийских игр в 1984 году.

Источник: www.calend.ru