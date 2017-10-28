лизинг
06:04 МСК
Суббота
28 / 10 / 2017
Выпуск № 188 (5475)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
74

Рязанцам напоминают: завтра Всероссийский День бабушек и дедушек

17:58 / Общество

28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек. В разных странах этот праздник отмечают в разные дни, чёткой международной привязки к определённой дате нет, хотя отмечают его везде схожим образом: поздравляя бабушек и дедушек в семейном кругу. Детские годы и воспоминания невозможны без того, чтобы перед глазами не оказался образ доброй бабушки или доброго дедушки, которые на многое смотрели бы проще, чем родители, и оттого время, проведенное вместе с ними, казалось более беззаботным. А что может быть лучше, чем беззаботное детство? Помощь дедушек и бабушек своим детям оказывается просто бесценной, когда они с удовольствием остаются с внуками, забирают их из детского садика, гуляют с ними на детской площадке, учат их. А блинчики, пирожки и пельмени… Кто лучше бабушки приготовит их? Для кого-то, кто лишился отца и матери, бабушка и дедушка часто заменяют родителей. Дедушки становились примером для внука, образцом мужского поведения, строгим, но справедливым и любящим наставником. А бабушки – примером грамотного поведения для девочки, мудрой и радивой хозяйки. Вот такие они – наши любимые бабушки и дедушки, чей праздник мы отмечаем 28 октября!

Источник: www.calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанцам напоминают: завтра Всероссийский день гимнастики

Рязанская городская клиническая больница № 5 отметила свое 60-летие

В рязанской «Агрошколе» начнется второй учебный год

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:05
Перед рязанцами выступят артисты тувинской группы «Хуун-Хуур-Ту»
18:03
Рязанцы вышли в финал российской национальной премии «Студент года»
18:02
В Рязани выступит Государственный ансамбль песни и танца Абхазии
18:01
Пятиклассники Рязанской области написали Всероссийские проверочные работы по русскому языку
17:58
Рязанцам напоминают: завтра Всероссийский день гимнастики
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы