Рязанцам напоминают: завтра Всероссийский День бабушек и дедушек

28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек. В разных странах этот праздник отмечают в разные дни, чёткой международной привязки к определённой дате нет, хотя отмечают его везде схожим образом: поздравляя бабушек и дедушек в семейном кругу. Детские годы и воспоминания невозможны без того, чтобы перед глазами не оказался образ доброй бабушки или доброго дедушки, которые на многое смотрели бы проще, чем родители, и оттого время, проведенное вместе с ними, казалось более беззаботным. А что может быть лучше, чем беззаботное детство? Помощь дедушек и бабушек своим детям оказывается просто бесценной, когда они с удовольствием остаются с внуками, забирают их из детского садика, гуляют с ними на детской площадке, учат их. А блинчики, пирожки и пельмени… Кто лучше бабушки приготовит их? Для кого-то, кто лишился отца и матери, бабушка и дедушка часто заменяют родителей. Дедушки становились примером для внука, образцом мужского поведения, строгим, но справедливым и любящим наставником. А бабушки – примером грамотного поведения для девочки, мудрой и радивой хозяйки. Вот такие они – наши любимые бабушки и дедушки, чей праздник мы отмечаем 28 октября!

Источник: www.calend.ru