Пятиклассники Рязанской области написали Всероссийские проверочные работы по русскому языку

Как сообщает сайт регионального министерства образования, Всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку 26 октября написали учащиеся 5 классов всех регионов России. В Рязанской области проверочные работы написали 10 тысяч пятиклассников из 282 школ.

В рамках диагностической работы пятиклассники выполняли комплекс из пяти заданий: списывали текст с пропущенными буквами и знаками препинания, распознавали согласные звуки в слове по глухости-звонкости и мягкости-твердости, делили слова на морфемы (по составу), преобразовывали их в графическую схему, распознавали изученные части речи в предложении, определяли грамматическую основу предложения.

На выполнение проверочной работы отвели всего один урок. При проведении проверочной работы присутствовали общественные наблюдатели.