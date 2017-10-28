В Рязани выступит Государственный ансамбль песни и танца Абхазии

Концерт пройдет в Рязанской областной филармонии 9 ноября

Как сообщает портал Вездекультура, Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Республики Абхазия – один из популярных коллективов страны. Ансамбль создан в 1931 году по инициативе Н. А. Лакоба на базе лучших районных хоровых коллективов. Его первым руководителем был замечательный певец и знаток народного песенного искусства П. Панцулая. В разное время руководили коллективом известные в Абхазии деятели искусства – И. Лакербая, А. Ч. Чичба, Р. Д. Гумба, К. Гегечкори, Э. Бебия и др. Сегодня художественный руководитель и главный дирижёр ансамбля – Народный артист Республики Абхазия Василий Царгуш.

В 1970 году ансамблю было присвоено звание «заслуженного». Сегодня Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца - один из самых ярких и самобытных коллективов на Кавказе. В репертуаре ансамбля – фольклорные обрядовые, ритуальные песни и танцы, а также произведения абхазских композиторов.