Рязанцы вышли в финал российской национальной премии «Студент года»

Как сообщает сайт регионального минспорта, «Студент года» – это первая национальная премия, учрежденная Российским союзом молодежи и министерством образования и науки Российской Федерации. Лауреатов премии выявляют сперва в региональном, затем во Всероссийском заочном этапе. После этого члены экспертного совета отбирают порядка 20 студентов в каждой конкурсной номинации, которые и будут участвовать во Всероссийском очном этапе – Финале Премии.

По итогам второго Всероссийского заочного этапа в финал вышли три рязанских студента: студент Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Владислав Зимарев (номинация «Гран-при «Студент года образовательных организаций высшего образования»), студентка Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета Кристина Зорина (номинация «Общественник года образовательных организаций высшего образования»), студент Рязанского автотранспортного техникума имени С. А. Живаго Данил Жаров (номинация «Общественник года профессиональных образовательных организаций»).

Финал Премии пройдет с 15 по 18 ноября в Симферополе.