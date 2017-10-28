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Перед рязанцами выступят артисты тувинской группы «Хуун-Хуур-Ту»

18:05 / Культура
Концерт пройдет 3 ноября в Рязанской областной филармонии, сообщает портал Вездекультура.

Хуун-Хуур-Ту — музыкальная группа из Тывы, исполняющая традиционную музыку, уникальную, магическую, вобравшую в себя всё наследие тувинского фольклора и традиции горлового пения. «Хуун-Хуур-Ту», в переводе с тувинского, – явление, означающее расщепление солнечного света в облаках на множество расходящихся лучей. Линии голосов при горловом пении – это лучи звука, подобные лучам света.

Горловое пение – уникальный вид искусства, присущий лишь некоторым народам Саяно-Алтайского региона – тувинцам, алтайцам, монголам, а также проживающим в европейской части России башкирам. Его особенность заключается в том, что исполнитель извлекает сразу две ноты одновременно, образуя своеобразное двухголосное соло. Сейчас коллектив – один из самых известных российских квартетов в мире. Группа примечательна высоким профессионализмом и точным попаданием в «топ рейтинг» world music. В 2006 году была номинирована BBC на самую престижную премию в мире этно-музыки «World Music Award». Их выступления проходили в самых престижных залах Америки, Азии и Европы. На Западе музыка группы пользуется огромной популярностью. Многие выдающиеся музыканты различных направлений выразили желание сотрудничать с «Хуун-Хуур-Ту»: Фрэнк Заппа, Кронос Квартет, японский ансамбль «Кодо», Стив Уондер.

В качестве аккомпанемента музыканты используют традиционные тувинские инструменты – дошпулуур, игил, хомус, разнообразные ударные и традиционную гитару.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 октября 2017 года
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