Рязанцам напоминают: завтра Международный день анимации

28 октября в 2002 году, по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино в честь 110-летия публичного представления первой анимационной технологии был учрежден Международный день анимации. В этот день — 28 октября 1892 года — в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно созвал зрителей на новое, доселе никем не виданное зрелище — «оптический театр» (theatre optique). Талантливый изобретатель впервые публично продемонстрировал свой аппарат праксиноскоп, который показывал движущиеся картинки. Сейчас мы бы назвали это событие рождением прообраза современных мультфильмов, и именно эта дата теперь и считается началом эпохи анимационного кино. Во многих странах праздничные события начинаются за несколько дней до утвержденной даты. В преддверии Международного дня анимации профессионалы и любители анимационного кино со всего мира обмениваются программами своих фильмов и устраивают премьерные просмотры бестселлеров для благодарной публики. Сейчас подобные сеансы мультфильмов одновременно проходят уже в 104 странах мира! Сегодня технические возможности анимации поражают — это двухмерная анимация (традиционная и цифровая), трехмерная анимация, анимация Flash, Stop Motion и VFX. Первым русским мультипликатором был Александр Ширяев (1867-1941), балетмейстер Мариинского театра, создавший первый в мире отечественный кукольный мультфильм в 1906 году, в котором изображены 12 танцующих фигурок на фоне неподвижных декораций. А в 1912 году состоялась премьера первого отечественного мультипликационного фильма – «Прекрасная Люканида», когда широкая публика впервые в истории увидела анимационную картину. В честь этого события в нашей стране отмечается День российской анимации. Советская графическая мультипликация возникла в 1924-1925 годах. За один 1924 год на студии «Культкино» маленький коллектив художников выпустил целый ряд мультипликационных картин. Одним из первых всемирно известных советских полнометражных мультипликационных фильмов стал «Новый Гулливер» Александра Птушко (1935). В Москве был создан уникальный проект «Музей анимации» В июне 1936 года в Москве была основана киностудия «Союзмультфильм». В 2006 году ветераны студии Союзмультфильм открыли уникальный проект «Музей анимации». Первоначально музей не имел своего постоянного помещения, а лишь представлял собой передвижную экспозицию, которая знакомила посетителей с процессом создания мультипликационных лент, преимущественно созданных в период 1960-1980 годов на киностудии «Союзмультфильм». Сегодня музей находится в Москве, на территории ВВЦ, а его экспозиция насчитывает свыше пяти тысяч экспонатов.

Источник: www.calend.ru