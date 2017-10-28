Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в заседании Совета глав субъектов РФ при Министерстве иностранных дел России

Сегодня министр иностранных дел России провел ХХХ заседание Совета глав субъектов РФ при МИДе по теме «О работе регионов с институтами гражданского общества для продвижения российских интересов в международной повестке». В работе принял участие губернатор Николай Любимов.

Глава МИД РФ отметил, что за 15 лет работы Совета выработан ряд эффективных механизмов по развитию и совершенствованию международных, внешнеэкономических связей регионов РФ. «Рассматриваемые вопросы касаются конкретных сфер взаимодействия субъектов РФ с зарубежными партнерами, продвижения российского образования, русского языка за рубежом. Вырабатываемые нами рекомендации, как правило, обсуждаются руководством страны, на их основе принимаются поручения Президента РФ и Правительства России. Их реализация способствует повышению эффективности внешних связей в международной политике РФ», – подчеркнул министр иностранных дел России.

Говоря о тематике заседания, Сергей Лавров отметил растущий интерес институтов гражданского общества России к расширению диалога с зарубежными коллегами. По его словам, в настоящее время сформирована эффективная система взаимодействия между МИДом и сообществом общественной дипломатии. В нее входят многочисленные некоммерческие организации международной направленности. «Но среди наших партнеров из числа неправительственных организаций девять десятых – это общероссийские структуры, как правило, базирующиеся в Москве. Присутствие неправительственных организаций из регионов на международных площадках пока не очень заметно, – сказал Сергей Лавров. Думаю, что наша общая задача – расширить присутствие за рубежом региональных некоммерческих организаций».

В числе приоритетных задач Министр назвал развитие контактов по линии некоммерческих организаций с партнерами в соседних странах, государствах СНГ и ЕЭС. Он отдельно остановился на проблемах фальсификации истории, и так называемой борьбы с памятниками, отметив, что структуры, которые занимаются сохранением памяти о Великой Отечественной войне, заслуживают самой широкой поддержки. «Убежден, что потенциал гражданского общества будет обогащать и делать более эффективной и результативной нашу совместную работу по продвижению России и ее регионов на международной арене. Во всех ваших начинаниях можете рассчитывать на поддержку нашего Министерства», – подчеркнул руководитель МИД России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожелал успехов новым членам Совета. В их числе Губернатор Рязанской области Николай Любимов, который вошел в состав Совета по предложению полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Беглова. «Уверен, что мы продолжим работать слаженно и обеспечим преемственность», – сказал Сергей Лавров.

В своем выступлении губернатор Николай Любимов отметил, что вхождение в состав Совета для него большая честь и ответственность. «Я признателен за интерес и внимание к региону, за возможность представить опыт нашей работы с институтами гражданского общества, – сказал губернатор. – Считаю, что встречи в таком формате особенно важны и полезны сейчас, в условиях новых политических и экономических вызовов, с которыми сталкивается наша страна. Эффективно противостоять им возможно лишь при объединении усилий общества и власти. Наша задача – быть максимально открытыми для людей, постоянно вести прямой честный диалог с людьми, где каждый должен слышать друг друга».

В ходе заседания губернатор представил региональный опыт взаимодействия с институтами гражданского общества. Он подробно проинформировал о сотрудничестве с городами-побратимами, отметив эффективную работу по развитию народной дипломатии. По словам главы региона, в Рязанской области более ста активно действующих общественных объединений. Они занимаются воспитанием патриотизма, подготовкой молодежи к службе в армии, защитой окружающей среды, охраной памятников истории и культуры, профилактикой социально опасных форм поведения и экстремизма, укреплением гражданского единства, гармонизацией межнациональных отношений, поддержкой ветеранов и инвалидов. Организации, чья работа сосредоточена на помощи детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья, активно изучают и применяют зарубежный опыт. К примеру, такие объединения, как «Обещание» и «Навигатор будущего», используют лучшие практики Англии, Германии, Болгарии, участвуют в международных конференциях, где представляют свои собственные наработки в сфере социальной адаптации инвалидов.

«Большие возможности для продвижения российских интересов в международной повестке открывают молодежные проекты. Многие из них реализуются при поддержке Правительства области на базе Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. Странами-партнерами являются Германия, Япония, Китай, Испания, Франция, Казахстан, Армения, Балканские государства. В 2017 году в Рязанской области состоялись Российско-Японский, Российско-Германский и Российско-Армянский молодежные форумы. В 2018 году мы планируем провести у себя масштабное мероприятие с участием представителей стран ЕАЭС и Российско-Балканский фестиваль славянской культуры», – сказал Николай Любимов. Он подробно остановился на вопросах сотрудничества с популярными дискуссионными клубами «Лидер» и «Коловрат», проинформировал о работе, которая ведется в регионе, по гармонизации межнациональных отношений, борьбе против распространения идеологии деструктивных религиозных течений, защите молодежи от современных рисков, в том числе в Интернет пространстве. «Эти задачи актуальны сегодня во всем мире, и мы готовы использовать опыт других стран для их решения. Рязанские общественные организации объединяют людей неравнодушных, готовых выдвигать конструктивные проекты и работать над их реализацией», – подчеркнул Николай Любимов. Глава региона отметил, что считает для себя важным личное участие в работе дискуссионных площадок. «Общение в таком формате очень полезно, потому что только в открытом диалоге рождаются новые идеи и проекты, которые послужат на благо Рязанской области и всей России», – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области