Новый цикл лекций в рязанской галерее посвятят русской живописи первой половины XIX века

Галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская» приглашает всех желающих на встречи, посвященные русскому искусству. Тема нового цикла: «Из истории русского искусства первой половины XIX века. Избранные имена».

Цикл продлится в течение всего ноября. Встречи будут проходить по четвергам по следующему расписанию:

2 ноября - лекция №1. Василий Андреевич Тропинин (1780–1857). Образы и сюжеты произведений художника как «энциклопедия русской жизни».

9 ноября - лекция №2. Алексей Гаврилович Венецианов (1780–1847). Крестьянская тема и пластический эксперимент.

16 ноября - лекция №3. Мастера венециановской школы. Судьбы человеческие и творческие.

23 ноября - лекция №4. Павел Андреевич Федотов (1815–1852). От комедии к трагедии.

Рассказывать о живописи этого периода будет Нина Павлова - кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Рязанского государственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина. Начало всех лекций в 19.00, вход свободный.