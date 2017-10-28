Губернатор Рязанской области Николай Любимов: «Мы обязательно воспользуемся помощью министерства иностранных дел для продвижения Рязанской области»

Об этом губернатор Николай Любимов заявил сегодня, комментируя итоги заседания Совета глав субъектов РФ при МИДе России, где обсуждалась работа регионов с институтами гражданского общества для продвижения российских интересов в международной повестке.

В беседе с журналистами губернатор отметил, что в ходе заседания обсуждались такие важные темы, как участие общественных некоммерческих организаций в международной экономической и культурной деятельности. «Интересного много: опыт других регионов, рекомендации МИДа, – в первую очередь, об установлении горизонтальных связей. Мы обязательно воспользуемся помощью Министерства иностранных дел для продвижения Рязанской области, установления международного экономического сотрудничества. Мы будем принимать иностранные делегации, в том числе из Израиля, который заинтересован в установлении отношений с нашим регионом, устраивать презентации нашего региона, для того, чтобы активнее выходить на международные контакты в целях развития экономики и туристической деятельности, привлечения инвесторов», – сказал глава региона. По его словам, в деле развития народной дипломатии очень перспективным является опыт молодежных организаций региона, которые постоянно проводят международные форумы, пользующиеся большой популярностью.

Говоря о своем вхождении в Совет глав субъектов РФ при МИДе, губернатор отметил, что это дает широкие возможности для продвижения Рязанской области, получения поддержки федеральных органов исполнительной власти, МИДа, изучения опыта других регионов. «Для развития области это очень важно. Иностранные инвестиции все еще идут в Россию, поэтому нам нужно пользоваться этим моментом для развития экономики региона», – подчеркнул Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области