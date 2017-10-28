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Исполнилось 60 лет со дня основания рязанского завода «Теплоприбор»

18:17 / Общество

Рязанский «Теплоприбор» – один из старейших приборостроительных заводов России. В настоящее время предприятие разрабатывает и производит контрольно-измерительные приборы для энергетики, сферы ЖКХ, нефтегазовой, химической и перерабатывающей промышленности, ракетостроения и морского флота РФ. На сегодняшний день выпускается более 500 различных модификаций приборной продукции. Неоднократно изделия завода становились призерами и дипломантами различных выставок и салонов, лауреатами программы «100 лучших товаров России». Продукция с маркой «Теплоприбор» реализуется в 36 странах мира, и география поставок постоянно расширяется. На заводе, где средний возраст работников составляет 35 лет, внедрена эффективная система наставничества, ведется работа по созданию высокотехнологичных рабочих мест. По словам Губернатора Рязанской области Николая Любимова, именно такие предприятия могут в первую очередь рассчитывать на государственную поддержку.

Поздравляя участников мероприятия от имени главы региона, и.о. министра промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области Игорь Кучин сказал: «Вам есть, чем гордиться. Ваш завод – одно из передовых рязанских предприятий. Он обладает уникальными технологиями и высочайшей культурой производства, разрабатывает и производит высококлассную продукцию, которая востребована в России и за рубежом».

В ходе торжества лучшие сотрудники ОАО «Теплоприбор» получили ведомственные и региональные награды.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 октября 2017 года
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