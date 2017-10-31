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Главная страница / Рязанские новости / 31 октября 2017 года
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«Рязань-ВДВ» оказалась сильнее «Енисея»

09:00 / Спорт
«Рязань-ВДВ» оказалась сильнее «Енисея»

Одержав победу в домашнем матче чемпионата России по футболу среди женских команд Высшего дивизиона над красноярским «Енисеем» со счётом 1:0, «десантницы» сохранили надежду на серебряные медали и путёвку в Лигу чемпионов УЕФА

Эта игра прошла на стадионе «Спартак» 27 октября. «Десантницы» провели встречу в таком составе: Самсон (капитан команды), Еремеева, Алексанян, Беломытцева, Медведь, Синютина, Басанская, Осипова (Кутушева, 90+), Бойченко, М. Фёдорова, Данилова (Алёшичева, 75).

«Десантницы» доминировали на поле, но долго не могли подобрать ключи к воротам соперниц. Наконец, на 52-й минуте Кристине Алексанян удалось воплотить преимущество хозяек в гол. Этот забитый мяч оказался единственным в матче и принёс победу «Рязани-ВДВ» со счётом 1:0.

К сожалению, на 75-й минуте игры из-за травмы вынуждена была покинуть поле главный бомбардир рязанской дружины Елена Данилова.

Результаты других матчей предпоследнего тура, сыгранных 27 и 28 октября:

«Дончанка» (Азов) – «Чертаново» (Москва) 0:1

«Россиянка» (Московская область) – «Кубаночка» (Краснодар) 2:2

«Звезда-2005» (Пермь) – ЦСКА (Москва) 1:0.

Квартет претендентов на медали чемпионата России-2017 выглядит так:

1. «Звезда-2005» 32 очка

2. ЦСКА 28 очков

3. «Рязань-ВДВ» 28 очков

4. «Чертаново» 26 очков.

«Звезда-2005» за тур до финиша главного соревнования страны досрочно в шестой раз в своей истории завоевала звание чемпиона России и путёвку в Лигу чемпионов. Судьба «серебра» и «бронзы», а также ещё одной путёвки в Лигу УЕФА решится в двух матчах, которые пройдут в Москве 2 ноября: ЦСКА – «Рязань-ВДВ» и «Чертаново» – «Енисей».

«Десантницы» в случае победы завоюют серебро и путёвку в Лигу чемпионов, в случае поражения могут остаться за чертой призёров.

Участие Елены Даниловой в «серебряном» матче с ЦСКА под вопросом.

Фото Александра Кащеева

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
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