лизинг
02:30 МСК
Вторник
31 / 10 / 2017
Выпуск № 189 (5476)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 31 октября 2017 года
124

Сегодня рязанские школьники примут участие в Едином уроке по безопасности в Интернете

09:05 / Общество

Единый урок по безопасности в сети Интернет состоится 30 октября в регионах РФ. В уроке примут участие школьники всех муниципальных образований области.

Единый урок по безопасности в сети Интернет организован по инициативе спикера Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко. Он проводится при поддержке минобрнауки РФ, минкомсвязи РФ, Института развития Интернета, федеральных и региональных органов власти, общественных организаций.

Единый урок представляет собой цикл мероприятий для школьников, направленных на повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности, привлечение внимания родителей и педагогов к проблеме обеспечения безопасности детей в информационном пространстве. В прошлом году в целом по стране в нем приняли участие 12 млн. 400 тыс. детей.

В Рязанской области Единый урок проводится регулярно. В этом году состоятся, в частности, очные тематические занятия, видео-уроки, лекции экспертов, семинары, викторины и конкурсы. Школьникам расскажут о том, как защитить свои персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, они научатся анализировать достоверность информации в сети и многому другому.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Исполнилось 60 лет со дня основания рязанского завода «Теплоприбор»

Рязанцам напоминают: завтра Международный день анимации

Рязанцы вышли в финал российской национальной премии «Студент года»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:05
Жителей Рязанской области осудили за убийство, сопряженное с разбоем
18:01
Спортсмен из Рязанской области завоевал «золото» Кубка Европы по самбо
17:47
В Рязани осудили мужчину, который избил полицейского и напал на фельдшера
17:27
61 проверку провели на минувшей неделе специалисты Государственной инспекции жилищного и строительного надзора Рязанской области
17:07
В Рязани обсудили, как улучшить инвестиционный климат в ЦФО
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы