ФК «Рязань» дома проиграл столичному «Строгино»

Это был домашний матч главной футбольной дружины Рязанщины ФОНБЕТ первенства ПФЛ России (группа «Центр»). Пропустив мяч уже на 5-й минуте игры, хозяева поля к середине первого тайма поля настроили игру, почти весь второй тайм провели на половине соперника, но так и не смогли отыграться.

ФК «Рязань» провёл матч в таком составе: Правкин, Лабзин, Мещеряков, Коляев (Сапельников, 73), Шахназаров (Корольков, 46), Ваганов, Абовян, Гамзатов (Сентюрин,64), Кулешов, Ващенко (Зайцев, 80), Елисеев.

В большинстве матчей 15-го тура, сыгранных 28 октября, победы одержали хозяева:

«Торпедо-Москва» – «Сокол» (Саратов) 3:1

«Арарат» (Москва) – «Сатурн» (Раменское) 2:0

«Динамо-Брянск» – «Металлург» (Липецк) 2:0

«Зенит» (Пенза) – «Ротор-Волгоград-2» 1:0

«Химик» (Новомосковск) – ФК «Калуга» 3:0.

Особняком стоят лишь два матча: ФК «Рязань» – ФК «Строгино», в котором победили гости, и «Зоркий» (Красногорск) – «Энергомаш» (Белгород), в котором была зафиксирована ничья – 1:1.

Не смотря на поражение, ФК «Рязань» сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице. Лидирует «Арарат» – 41 очко. Далее идут «Металлург» и ФК «Рязань», набравшие по 26 баллов, на очко отстают «Энергомаш», «Торпедо-Москва» и «Динамо-Брянск».

Фото Александра Кащеева