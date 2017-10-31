Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 03.19 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП на 319-м километре федеральной автомобильной дороги М-6 «Каспий» в Александро-Невском районе. Здесь столкнулись грузовой автомобиль «Ивеко» и автобус «Кинг Лонг». Пострадавших нет. На ликвидацию последствий ДТП выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника государственной противопожарной службы.
В Рязанской области столкнулись грузовик и автобус
11:05 30.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
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