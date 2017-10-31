В Рязанской области иномарка врезалась в дорожное ограждение

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 18.17 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП у села Шумашь Рязанского района. Здесь легковой автомобиль «Тойота Камри» врезался в дорожное ограждение. Пострадали люди. На ликвидацию последствий ДТП выехали 1 спасательный автомобиль, 6 сотрудников аварийно-спасательной службы области и 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника государственной противопожарной службы.