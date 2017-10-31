Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 18.17 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП у села Шумашь Рязанского района. Здесь легковой автомобиль «Тойота Камри» врезался в дорожное ограждение. Пострадали люди. На ликвидацию последствий ДТП выехали 1 спасательный автомобиль, 6 сотрудников аварийно-спасательной службы области и 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника государственной противопожарной службы.
В Рязанской области иномарка врезалась в дорожное ограждение
11:08 30.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
Ранее по теме:
В Рязанской области столкнулись грузовик и автобус
В Рязани сбили 16-летнего подростка
Стали известны подробности ДТП в Путятинском районе Рязанской области: 1 человек погиб, двое пострадали