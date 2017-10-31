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Главная страница / Рязанские новости / 31 октября 2017 года
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В Рязанской области иномарка врезалась в дорожное ограждение

11:08 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 18.17 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП у села Шумашь Рязанского района. Здесь легковой автомобиль «Тойота Камри» врезался в дорожное ограждение. Пострадали люди. На ликвидацию последствий ДТП выехали 1 спасательный автомобиль, 6 сотрудников аварийно-спасательной службы области и 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
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