В селе Агро-Пустынь Рязанской области сгорела дача

Согласно оперативной сводке МЧС России по области, вчера в 03.48 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Агро-Пустынь Рязанского района. Здесь сгорел дачный дом. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 7 сотрудников государственной противопожарной службы.