Согласно оперативной сводке МЧС России по области, вчера в 03.48 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Агро-Пустынь Рязанского района. Здесь сгорел дачный дом. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 7 сотрудников государственной противопожарной службы.
В селе Агро-Пустынь Рязанской области сгорела дача
11:14 30.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
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