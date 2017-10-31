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Главная страница / Рязанские новости / 31 октября 2017 года
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В Хотькове открылась выставка рязанского скульптора Раисы Лысениной

11:32 / Культура
Автор фото: Вероника Шелякина | В Хотькове открылась выставка рязанского скульптора Раисы Лысениной
Фото: Вероника Шелякина.

В выставочном зале отдела художественных ремёсел музея-заповедника «Абрамцево» (Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Кооперативная, 23) - партнера АРС-ПРЕСС - открылась выставка скульптуры заслуженного художника РФ, почетного члена Российской академии художеств Раисы Лысениной. Экспозицию «Путь к себе…» она посвятила своим учителям Абрамцевского художественно-промышленного училища.

С открытием выставки мастера поздравили сотрудники музея-заповедника «Абрамцево», искусствовед Людмила Марц, которая много лет была заведующей отделом скульптуры ХХ века Третьяковской галереи, заслуженный художник России, скульптор Юрий Хмелевской, член-корреспондент Российской академии художеств Сергей Мильченко, председатель Союза художников Сергиева Посада Иван Захарченко, художники из Коломны Томила Шелест и Анатолий Червяков, заслуженный художник РФ Дмитрий Воронцов, сокурсник Александр Дроздовский (в настоящее время он преподает в Абрамцевском художественно-промышленном колледже) и многие другие.

В экспозиции представлены монументальная скульптура, мелкая пластика и скульптурные композиции. Выставка охватывает внушительный период в творчестве Раисы Лысениной. В экспозиции можно проследить процесс формирования собственного изобразительного языка, расширение круга тем, усложнение пластических, конструктивных и колористических задач, которые мастер ставила перед собой.

Выставка будет работать в течение месяца.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
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