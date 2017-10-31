Сообщение о возгорании в поселке Лесной Шиловского района поступило на пульт дежурного «01» вчера в 00.45, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Сгорел хозяйственный сарай, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника государственной противопожарной службы.
В Рязанской области сгорел сарай
11:35 30.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
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