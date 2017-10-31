В деревне Ромаданово Рязанской области горела баня

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 00.25 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в деревне Ромаданово Рязанской области. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал 1 пожарный автомобиль, 2 сотрудника государственной противопожарной службы.