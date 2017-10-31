Три пожарных расчета тушили возгорание в селе Шумашь Рязанской области

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в пятницу в 23.24 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Шумашь Рязанского района. Горела деревянная баня. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 10 сотрудников государственной противопожарной службы.