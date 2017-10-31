В Рязанской области сгорел автомобиль

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в пятницу в 18.08 поступило сообщение о пожаре городе Спас-Клепики. Горел автомобиль. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника государственной противопожарной службы.