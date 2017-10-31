Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в пятницу в 18.08 поступило сообщение о пожаре городе Спас-Клепики. Горел автомобиль. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника государственной противопожарной службы.
В Рязанской области сгорел автомобиль
11:47 30.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
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