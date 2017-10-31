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Главная страница / Рязанские новости / 31 октября 2017 года
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Два жителя Рязанской области пытались украсть крепления с производственной трубы

11:47 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратились жители одного из поселков Михайловского района. Они сообщили, что на кирпичной трубе, возвышающейся над промышленным зданием, кто-то орудует газовым резаком.

Сотрудники полиции прибыли на место преступления и задержали злоумышленников, которые пытались похитить стальные полосы, которые стягивают корпус трубы. Злоумышленниками оказались 44-летняя женщина и 26-летний мужчина – жители поселка Октябрьский. Цепляясь за строительные скобы, злоумышленники успели газовым резаком срезать 260 килограммов металлического крепления на десяти метрах корпуса трубы. Без этих скреп кирпичная труба может быстро развалиться.

Металлические конструкции злоумышленники планировали вывезти. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
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