Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции и УФССП России по области выдворили за пределы Российской Федерации 11 иностранных граждан. Специалисты депортировали 8 граждан Республики Узбекистан, в отношении которых суды региона приняли решение о депортации. Трое иностранцев – гражданине Армении, Узбекистана и Казахстана отбывали наказание в местах лишения свободы. Минюст России вынес распоряжения о нежелательности их пребывания в Российской Федерации. Все эти граждане 5 лет не смогут въехать на территорию Российской Федерации.
Из Рязанской области депортировали 11 иностранцев
11:49 30.10.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
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