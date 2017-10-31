лизинг
02:28 МСК
Вторник
31 / 10 / 2017
Выпуск № 189 (5476)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 31 октября 2017 года
93

Из Рязанской области депортировали 11 иностранцев

11:49 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции и УФССП России по области выдворили за пределы Российской Федерации 11 иностранных граждан. Специалисты депортировали 8 граждан Республики Узбекистан, в отношении которых суды региона приняли решение о депортации. Трое иностранцев – гражданине Армении, Узбекистана и Казахстана отбывали наказание в местах лишения свободы. Минюст России вынес распоряжения о нежелательности их пребывания в Российской Федерации. Все эти граждане 5 лет не смогут въехать на территорию Российской Федерации.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Два жителя Рязанской области пытались украсть крепления с производственной трубы

Сегодня рязанские школьники примут участие в Едином уроке по безопасности в Интернете

Исполнилось 60 лет со дня основания рязанского завода «Теплоприбор»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:05
Жителей Рязанской области осудили за убийство, сопряженное с разбоем
18:01
Спортсмен из Рязанской области завоевал «золото» Кубка Европы по самбо
17:47
В Рязани осудили мужчину, который избил полицейского и напал на фельдшера
17:27
61 проверку провели на минувшей неделе специалисты Государственной инспекции жилищного и строительного надзора Рязанской области
17:07
В Рязани обсудили, как улучшить инвестиционный климат в ЦФО
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы