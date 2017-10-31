Из Рязанской области депортировали 11 иностранцев

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции и УФССП России по области выдворили за пределы Российской Федерации 11 иностранных граждан. Специалисты депортировали 8 граждан Республики Узбекистан, в отношении которых суды региона приняли решение о депортации. Трое иностранцев – гражданине Армении, Узбекистана и Казахстана отбывали наказание в местах лишения свободы. Минюст России вынес распоряжения о нежелательности их пребывания в Российской Федерации. Все эти граждане 5 лет не смогут въехать на территорию Российской Федерации.