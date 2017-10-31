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Главная страница / Рязанские новости / 31 октября 2017 года
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Жительница Рязанской области в своем доме организовала наркопритон

12:06 / Общество
Преступление выявили сотрудники полиции

Как сообщает сайт УМВД России по области, оперативники получили от жителей рабочего поселка Шилово информацию, что в одном из домов собираются люди, которые ведут себя подозрительно. Полицейские установили, что 31-летняя жительница рабочего поселка Шилово предоставила свою квартиру для потребления наркотических средств 20-летнему мужчине, который ранее уже был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. По предварительным данным, у хозяйки дома были и другие постоянные «посетители».

Сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона. Во время осмотра специалисты обнаружили предметы, используемые для употребления наркотиков.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
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