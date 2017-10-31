Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в минувшую субботу 21.20 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в городе Спас-Клепики. Горел хозяйственный сарай. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 сотрудников государственной противопожарной службы.
В Рязанской области два пожарных расчета тушили сарай
12:13 30.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
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