В День народного единства рязанцы станут участниками праздника «Россия объединяет»

Праздник организован администрацией города и региональным правительством. Он состоится на площади Победы перед Муниципальным культурным центром. Посетителей будут ждать ярмарка местных производителей, игровые площадки, рассказывающие об истории и культуре России, и праздничный концерт.

В 11.00 на ярмарке «Покупай рязанское!» свои товары предложат около 20 производителей. Гости праздника смогут попробовать и блюда кухни разных народов.

С 12.30 рязанцев ждут на интерактивных площадках, организованных центрами культуры, детского и молодежного творчества. Так, клуб исторической реконструкции «Монсальват» перенесет гостей во времена Древней Руси. Центр детского творчества «Октябрьский» даст всем возможность сыграть в «ручеек», пройти эстафеты и прогуляться на ходулях по площадке «Удаль молодецкая». Приверженцы здорового образа жизни смогут проявить себя в «дворовом» спорте и в сдаче норм ГТО на площадке «Здоровая нация». Не забыли организаторы и о юных горожанах с ограниченными возможностями здоровья. Ребята станут участниками конкурса «Я рисую мир». Всего на празднике будут работать больше десятка развлекательных, исторических и спортивных площадок.

Центральная сцена начнет работу в 13.30. Перед концертом состоится флешмоб в честь Дня народного единства с участием волонтеров и молодежи Рязани. На празднике выступят представители общественности, а завершится он концертом.