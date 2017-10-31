В Рязанской области вора-сладкоежку выдал пакет с конфетами

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратились владельцы нескольких домов в деревне Шишкино Рыбновского района. Они приехали в свои дачные дома и обнаружили в них следы пребывания воров. В одном из домов был взломан замок, в другом – взломано окно. Из жилищ пропали съестные припасы, металлические изделия – посуда и предметы обихода, бензотриммер и несколько метров электрокабеля.

Полицейские нашли очевидца кражи. Оказалось, житель деревни видел злоумышленника, когда тот с добычей убегал от одного из домов. Случайная встреча так напугала злоумышленника, что тот даже уронил часть краденого – пакет с конфетами. Прохожий сразу и не понял, почему напугал незнакомца и не придал этому особого внимания, лишь после беседы с полицейскими все встало на свои места. Участковым уполномоченным полиции удалось найти этот пакет с конфетами. На нем остались отпечатки пальцев злоумышленника.

Полицейские выяснили, что к хищению причастен 33-летний житель города Рыбное. Разыскать подозреваемого не составило труда. Выяснилось, что злоумышленник продал часть краденого и купил спиртное. Когда он выпивал, его и обнаружили полицейские. Часть похищенного нашли в доме задержанного.

В ходе расследования было установлено, что задержанный причастен к пяти кражам из дачных домов в деревне Шишкино.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемого заключили под стражу.