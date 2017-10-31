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Главная страница / Рязанские новости / 31 октября 2017 года
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В Рязанской области столкнулись две иномарки

12:41 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло в пятницу в 05.30 в Шацком районе на 369-м километре дороги федерального значения Москва-Челябинск. Здесь 47-летний житель Пензы, управляя автомобилем «Кио Рио», не справился с рулевым управлением, в результате «Киа» столкнулась с автомобилем «Мазда 5». В ДТП травмы получили водитель автомобиля «Кио Рио» и его 35-летний пассажир, а также пассажиры автомобиля «Мазда 5»: 40-летняя женщина и 7-летняя девочка, которая находилась на заднем пассажирском сиденье в детском автомобильном кресле.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
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