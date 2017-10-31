230 сельхозтоваропроизводителей реализовывали свою продукцию на ярмарках выходного дня в Рязани

Как сообщает сайт регионального правительства, в субботу на пяти площадках Рязани прошли ярмарки выходного дня. 230 сельхозтоваропроизводителей торговали на 338 торговых местах. На ярмарках реализовано 12,1 тонны мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 16 тонн молока и молочных продуктов, 7,5 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, 4,5 тонны живой рыбы, 40 тонн картофеля, 7,4 тонны овощей, 6,5 тонны яблок и груш. Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 4 ноября.