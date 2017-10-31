99 лет исполнилось Государственному Рязанскому приборному заводу

Приборный завод появился в Рязани после революции, в начале 1918 года, в качестве небольшого деревообрабатывающего предприятия. Сегодня это одна из самых важных составляющих оборонного комплекса страны. На приборном заводе в Рязани производятся радиолокационные станции для новейших истребителей, компоненты для систем ПВО и устройства целеуказания для ударных вертолетов «ночной охотник». Государственный рязанский приборный завод имеет филиал – Касимовский приборный завод, один из лидеров в производстве медицинской техники. На торжественном собрании всех лучших работников предприятия от имени губернатора области Н.В. Любимова поздравил заместитель председателя правительства региона Олег Булеков. Он отметил, что завод неотделим от региона и составляет значительную часть промышленного потенциала области.

Генеральный директор АО ГРПЗ Павел Будагов рассказал о достижениях и перспективах предприятия, отметив рост производительности труда, а вслед за ним и заработной платы, которая в среднем составляет 38 тыс. рублей. Коллектив предприятия молодой, что не соответствующий общим показателям в оборонной промышленности. Средний возраст сотрудников 41 год, а треть инженеров КБ вообще относятся к молодежной возрастной категории. Впереди у завода – дальнейшее развитие, модернизация и автоматизация производства, а также выполнение крупных оборонных заказов.