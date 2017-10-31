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Главная страница / Рязанские новости / 31 октября 2017 года
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В Рязани обсуждают перспективы развития рынка облигаций

13:17 / Экономика

В Рязани, в конгресс-отеле «Старый город», открылась конференция «Облигации как инструмент рынка ценных бумаг для привлечения инвестиций», на которой с приветственным словом выступил губернатор Николай Любимов. Он отметил, что инвестиционная активность сдерживается различными финансовыми ограничениями и недостатком доступных кредитных ресурсов. Новый инструмент – выпуск облигаций – поможет предприятиям региона справиться с трудностями. Свободные финансовые средства, полученные от размещения облигаций, напрямую повлияют на инвестиционную активность предприятий и региона. В то же время инструмент новый, и нужно научиться им правильно пользоваться. Главная цель конференции – привлечь внимание потенциальных эмитентов к возможностям использования рынка облигаций.

Организаторами конференции являются Банк России, аппарат Полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе, Минэкономразвития страны, правительство Рязанской области. Специалисты Банка России обсуждают с представителями бизнеса и органов власти Центрального федерального округа основные направления эффективного использования инструмента облигационного заимствования, его достоинства и проблемные вопросы, поднимается также тема государственной поддержки рынка облигаций.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
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