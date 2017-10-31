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Главная страница / Рязанские новости / 31 октября 2017 года
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Москвичка получила Гран-при рязанского фестиваля «Есенинская Русь» за вологодские песни

13:22 / Культура
Автор фото: Татьяна Клемешева | Москвичка получила Гран-при рязанского фестиваля «Есенинская Русь» за вологодские песни
Фото: Татьяна Клемешева.

16-летняя артистка из столицы Аполлинария Линде стала обладательницей высшей награды семнадцатого фестиваля-конкурса традиционного народного творчества молодежи. Девушка недавно поступила на первый курс Московского губернского колледжа искусств. Совместно с педагогом ДШИ имени Рубинштейна Кристиной Зотовой она подготовила номер, сочетающий народный вокал и художественное слово, и рассказала, как в Вологодской области в старину выбирали невест. В «Есенинской Руси» Аполлинария участвовала впервые и сразу же получила Гран-при: статуэтку, планшетный компьютер, а также платок «Краски лета» и шарф «Краски осени», созданные рязанскими художницами. Приз вручала исполняющая обязанности заместителя главы администрации города Елена Сорокина.

Фестиваль «Есенинская Русь» проходил в Рязани с 25 по 28 октября. Юные артисты из разных регионов России соревновались в разных возрастных группах в шести номинациях: «Инструментальное исполнительство», «Народное пение», «Декоративно-прикладное искусство», «Театр костюма», «Народная хореография» и «Художественное слово». Последняя номинация появилась в этом году впервые, и лучших чтецов выбирали на прослушиваниях в школе №73. Параллельно в Муниципальном культурном центре проходили конкурсные выступления, мастер-классы для участников от председателей жюри и творческая встреча «Рязанские посиделки». Все желающие смогли увидеть выставку произведений декоративно-прикладного искусства, собранную из работ конкурсантов.

В 2017 году фестиваль-конкурс прошел в семнадцатый раз и собрал около 500 участников. За все годы работы в нем приняли участие свыше восьми тысяч талантливых детей и подростков со всей страны. В следующем году, по словам генерального директора фестиваля, директора МКЦ Владимира Колчаева, планируется добавить конкурсную номинацию «Изобразительное искусство».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
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