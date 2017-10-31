За три дня в Рязанской области иностранцы 35 раз нарушили правила дорожного движения

За пятницу и выходные сотрудники Госавтоинспекции в регионе пресекли 35 административных правонарушений, которые допустили иностранные граждане, сообщает сайт УМВД России по области. 5 нарушений были связаны с перевозкой пассажиров, 2 – с управлением технически неисправными автомобилями. 10 мигрантов управляли автомобилем без полиса ОСАГО, у пятерых вообще не было документов на автомобиль. Один иностранец ехал на машине с недопустимой тонировкой стекол.