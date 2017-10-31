За пятницу и выходные сотрудники Госавтоинспекции в регионе пресекли 35 административных правонарушений, которые допустили иностранные граждане, сообщает сайт УМВД России по области. 5 нарушений были связаны с перевозкой пассажиров, 2 – с управлением технически неисправными автомобилями. 10 мигрантов управляли автомобилем без полиса ОСАГО, у пятерых вообще не было документов на автомобиль. Один иностранец ехал на машине с недопустимой тонировкой стекол.
За три дня в Рязанской области иностранцы 35 раз нарушили правила дорожного движения
13:31 30.10.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
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