Банк России помогает повышать финансовую грамотность жителей Рязанской области

Сегодня в рамках проходящей в конгресс-отеле «Старый город» конференции «Облигации как инструмент рынка ценных бумаг для привлечения инвестиций» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Банком России и министерством образования и молодежной политики Рязанской области. Документ позволит совершенствовать в регионе работу по повышению финансовой грамотности населения начиная с детских лет. Сотрудничество предполагает взаимодействие в работе по наполнению и актуализации содержания образования основами финансовой грамотности, а также участие специалистов Банка России в методическом сопровождении реализации федеральных государственных образовательных стандартов по вопросам финансовой грамотности. В частности, стороны намерены совместно заниматься популяризацией образовательных программ в области финансовой грамотности среди педагогов и содействовать выявлению одаренных и талантливых детей и молодежи, проводя олимпиады и иные виды тематических соревнований в области финансовой грамотности. Документ подписали министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина и управляющий Рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.