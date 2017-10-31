Рязанцев приглашают написать «Большой этнографический диктант»

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России сообщает, что 3 ноября 2017 года в каждом регионе РФ пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». К участию приглашаются жители Рязанского региона.

Акция, которая состоится накануне Дня народного единства, в 2017 году, получила статус международного: проверить уровень этнографических знаний смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом. В Рязанской области «Большой этнографический диктант» пройдет на базе библиотеки имени Горького, РГУ им. С.А. Есенина и РИРО. Стать участниками акции могут все желающие. Результаты будут подведены ко Дню Конституции РФ 12 декабря.

В 2016 году «Большой этнографический диктант» написали почти 90 тысяч человек: 35 тысяч очно и более 50 тысяч – в режиме онлайн. Возраст самого молодого участника – 12 лет, самого старшего – 80. Средняя оценка по стране составила 54 балла из 100 возможных.

Все подробности о проведении «Большого этнографического диктанта» можно узнать на сайте ФАДН России.