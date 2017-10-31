лизинг
02:28 МСК
Вторник
31 / 10 / 2017
Выпуск № 189 (5476)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 31 октября 2017 года
112

Рязанцев приглашают написать «Большой этнографический диктант»

13:52 / Общество

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России сообщает, что 3 ноября 2017 года в каждом регионе РФ пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». К участию приглашаются жители Рязанского региона.

Акция, которая состоится накануне Дня народного единства, в 2017 году, получила статус международного: проверить уровень этнографических знаний смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом. В Рязанской области «Большой этнографический диктант» пройдет на базе библиотеки имени Горького, РГУ им. С.А. Есенина и РИРО. Стать участниками акции могут все желающие. Результаты будут подведены ко Дню Конституции РФ 12 декабря.

В 2016 году «Большой этнографический диктант» написали почти 90 тысяч человек: 35 тысяч очно и более 50 тысяч – в режиме онлайн. Возраст самого молодого участника – 12 лет, самого старшего – 80. Средняя оценка по стране составила 54 балла из 100 возможных.

Все подробности о проведении «Большого этнографического диктанта» можно узнать на сайте ФАДН России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани уничтожено более 100 килограммов наркотиков

Банк России помогает повышать финансовую грамотность жителей Рязанской области

За три дня в Рязанской области иностранцы 35 раз нарушили правила дорожного движения

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:05
Жителей Рязанской области осудили за убийство, сопряженное с разбоем
18:01
Спортсмен из Рязанской области завоевал «золото» Кубка Европы по самбо
17:47
В Рязани осудили мужчину, который избил полицейского и напал на фельдшера
17:27
61 проверку провели на минувшей неделе специалисты Государственной инспекции жилищного и строительного надзора Рязанской области
17:07
В Рязани обсудили, как улучшить инвестиционный климат в ЦФО
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы