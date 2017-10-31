В Рязанской области растет интерес к выпуску ценных бумаг

На конференции «Облигации как инструмент рынка ценных бумаг для привлечения инвестиций», открывшейся сегодня в Рязани, подчеркивается, что развитие рынка облигаций – стратегическая задача Банка России, одна из тех, что обозначены в «Основных направлениях развития финансовых рынков на период 2016 – 2018 годов». Рост этого сегмента рынка – новый масштабный тренд. Специалисты Банка России анализировали положение дел и в Рязанской области. Как отмечал, выступая на конференции, начальник ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ильшат Янгиров, в 2012 году Рязанская область произвела масштабный выпуск облигаций. 2 миллиарда рублей уже погашены. Около 650 миллионов предстоит погасить в декабре этого года. А значит, есть все предпосылки для того, чтобы и предприятия области также рассмотрели для себя этот инструмент финансирования.

По данным специалистов Банка России, по результатам анкетирования потенциальных эмитентов в Рязанской области, 5 предприятий сообщили о своем интересе к механизму облигационного заимствования для использования в перспективе. Практически все они уже реализуют в настоящее время инвестиционные проекты различного масштаба.