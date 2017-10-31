В проходящей в Рязани экономической конференции участвуют 560 человек

Более 360 человек прибыли в Рязань для участия в конференции «Облигации как инструмент рынка ценных бумаг для привлечения инвестиций». Еще 200 человек участвуют в ее работе в вэб-режиме.

Начальник ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ильшат Янгиров рассказал о современной ситуации с инвестированием в округе и оценил перспективы развития регионального рынка облигаций. Он отметил: «Центральный федеральный округ является лидером экономического и финансового развития страны, инвестиционным центром России. Лидирует он и по объему привлечения заемных ресурсов – как на кредитном, так и на облигационном рынках. В округе сосредоточено 2/3 эмитентов страны. На долю ЦФО в топ-20 Национального инвестиционного рейтинга субъектов Российской Федерации вошли 10 из 18 регионов ЦФО. По объемам и количеству находящихся в обращении облигационных выпусков в округе впереди нефтегазовый сектор, сфера транспортных услуг и строительство, а по числу организаций, разместивших выпуски, в передовиках строительная отрасль и транспорт».

Ольга Атюкова, заместитель Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, в своем выступлении перед участниками конференции акцент сделала на необходимости повышения финансовой грамотности населения. Именно население может стать одним из крупнейших инвесторов. На конференции приводились такие данные: личные накопления россиян превышают 200 миллиардов долларов США. Это огромный показатель. Повышение финансовой грамотности, по словам Атюковой, будет стимулом для участия населения в инвестиционной деятельности, в частности, при покупке им облигаций. В то же время, как отметила Ольга Атюкова, задача специалистов – глубоко проанализировать положение дел и обозначить те «подводные камни», которые могут быть на рынке облигаций. Нельзя допускать строительства новых финансовых пирамид, возникновения социальной напряженности.

На конференции также выступили член Совета Федерации Николай Журавлев, депутат Госдумы Алексей Лященко, заместитель директора департамента регионального развития Минэкономразвития страны Ольга Суздальцева, специалисты Банка России. Конференция будет работать в Рязани в течение двух дней.