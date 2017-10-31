ХК «Рязань» одержал победу над командой «Спутник»

Как сообщает пресс-служба рязанского клуба, ХК «Рязань» во второй домашней серии текущего чемпионата ВХЛ победил «Спутник» из Нижнего Тагила. В игре со «Спутником» хозяева в первом периоде превзошли соперника на голову практически по всем показателям. Тагильчане, не успевая за маневрами рязанцев, удалялись. И «горожане» два удаления реализовали. Уже на второй минуте Михаил Милехин выстрелил в ближнюю «девятку». А в середине периода Александр Репьях дослал в ворота шайбу, отраженную голкипером «Спутника» Евгением Орловым.

После перерыва инициатива перекочевала к соперникам. Впрочем, и наши хоккеисты забрасывать не перестали. Во второй двадцатиминутке у них отличился Роман Дубинин, которого вывел на бросок отличной передачей из-за ворот Александр Репьях. А в третьем периоде болельщики «горожан» дождались заброшенных шайб от лучшего снайпера команды Андрея Рукина.

Все три гола в ворота ХК «Рязань» получились похожими. Черепенин отражал первый бросок соперников, после чего как вратарь, так и защитники хозяев безучастно наблюдали как форварды «Спутника» досылали шайбу в незащищенный угол. В третьем случае рязанцы позволили Виталию Ситникову не только точно бросить, но и выкатиться перед этим на «пятачок» от бортика. В итоге – 5:3 в нашу пользу.

ХК «Рязань» продолжает находиться на 24-й позиции в турнирной таблице. Впереди у нашей команды тяжелейший выезд по маршруту Усть-Каменогорск (3 ноября) – Караганда (5 ноября) – Курган (7 ноября) – Тюмень (9 ноября). На льду Дворца спорта «Олимпийский» «горожан» болельщики теперь увидят только 19 ноября, когда в Рязань прибудет «Металлург» из Новокузнецка.